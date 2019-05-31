بالفيديو.. بمنديل معطر وقبلة.. الشيخ ” المطلق ” يندهش من استقبال سيدة لزوجها

علي القحطاني(صدى):

أعرب عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عن اندهاشه وإعجابه من تصرفات زوجة تجاه زوجها حينما يعود إلى المنزل.

ووجه أحد المتصلين سؤالًا إلى الشيخ المطلق، في برنامج ” فتاوى رمضان ” على إذاعة القرآن الكريم، عن جواز قبلة السيدة لزوجها حين عودته من عمله، ليقول السائل أن زوجته تستقبله بمنديل معطر لتزيل عرقه، وتضع على جبينه قبلة.

واندهش الشيخ المطلق من تصرفات الزوجة؛ حيث نصح السائل بألا يقول مثل هذا الكلام في الإذاعة سواء هو أو غيره؛ حتى لا يتعرض للحسد فمثل زوجته قليلات هذا الزمان.