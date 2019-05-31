في البيان الختامي للقمة الخليجية العربية.. قادة العرب يدينون سلوك إيران

حمود العنزي(صدى):

أكد القادة العرب المشاركون في القمة الخليجية العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، خلال البيان الختامي للقمة، على إدانتهم للأعمال التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح البيان الختامي الصادر عن القمة، الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر، كما أكد على أن الدول العربية تسعى لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والسبيل لذلك يتمثل في احترام كل الدول مبادئ حسن الجوار.

واستطرد: ” نؤكد حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، وندين استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أراضيها، مؤكدا حق المملكة في الدفاع عن أراضيها ” .

وفي السياق نفسه، أدان البيان استمرار الاحتلال الإيراني جزر الإمارات وتدخلها السافر في شؤون سوريا؛ مشددًا على التمسك بقرارات القمة العربية الـ29 في القدس، وقرارات القمة العربية في تونس.

وفي سياق متصل، وجد البيان الختامي للقمة العربية الذي ندد بسلوك إيران واعتداءاتها في المنطقة، اعتراضًا وحيدًا من جانب ممثل دولة العراق.