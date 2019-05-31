بينما تنعقد القمة الخليجية العربية.. رئيس حماس بغزة يشكر إيران!

القدس(صدى):

يتضح يومًا بعد يوم دعم النظام الإيراني للجماعات الإرهابية والمسلحة في الوطن العربي، والتي يأتي على رأسها ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، ليمتد الدعم إلى الجماعات والحركات في فلسطين لتحقيق أغراضها المشينة بدعم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي تنعقد فيه القمة الخليجية العربية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- في مكة، أكد رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع ‎غزة، يحيى السنوار، على دعم إيران لهم بالمال والسلاح، حيث قال بلا حياء: ” شكراً ‎إيران التي دعمت المقاومة عسكريا وماديًا ” .

وأوضح السنوار، في إعلان سافر ومحاولة للارتماء في أحضان إيران والخنوع لها، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية لإحياء يوم القدس العالمي، إنه ” لولا دعم إيران للمقاومة لما امتلكنا هذه القدرات ” ، مشيرا إلى أن ” إيران دعمت المقاومة بالسلاح والخبرات ” .

وتابع رئيس حماس بغزة، متباكيًا: ” يجب أن لا يخرج علينا أحد للمزايدة عندما نعلن مواقفنا ومصفوفة أعدائنا وأصدقائنا ” ، في إشارة إلى وجود صداقة متبادلة بينهم وإيران وإعلان لعداوتهم للبلاد العربية