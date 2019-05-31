عمر خربين: شكرا تركي آل الشيخ ورامون دياز

ماجد محمد(صدى):

وجه اللاعب السوري، عمر خربين، اليوم الجمعة، الشكر لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، ومدرب نادي بيراميدز المصري رامون دياز، بعد انتهاء فترته إعارته من نادي الهلال إلى الفريق المصري.

وقال عمر خربين، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” ‏تجربة جميلة قضيتها في بيراميدز.. شكرًا لمعالي تركي آل الشيخ والمدرب رامون دياز”، مضيفًا: ” بانتظار التحدي القادم.. وسأسعد إن رافقتني دعواتكم ” .

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب السوري قد تلقى إخطارًا بالانتظام في تدريبات الزعيم في الشهر المقبل، فضلًا عن الانضمام لمعسكر الإعداد المقرر في النمسا، بعد انتهاء فترة إعارته مع بيراميدز رسميًا.