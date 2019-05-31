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إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم وسحب تراخيص العمل

إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم وسحب تراخيص العمل
الخرطوم(صدى):

أبلغت أجهزة الأمن السوادنية، مكتب قناة الجزيرة القطرية في الخرطوم، بقرار المجلس العسكري بإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.

وقامت السلطات السودانية، بسحب تراخيص العمل من مراسلي القناة وموظفيها اعتبارًا من لحظة إصدار القرار.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 74950 ] نشر منذ 15 ساعة

احسن ,,

,, صبوا على بابهم الرصاص الاحمر بعد اغلاقه ,,

,, لا بارك الله فيهم ، فسادهم وفتنهم اللتي طالت كل شبر باالبلاد العربيه ,, اخزاهم الله .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 5759 ] نشر منذ 15 ساعة

ممتاز،بهذا يكونوا قد قاموا بإغلاق باب فتنة..

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 15 ساعة

خطوة ايجابية

[ عدد التعليقات: 5664 ] نشر منذ 3 ساعات

المفروض من بدري

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