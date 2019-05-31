إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم وسحب تراخيص العمل

الخرطوم(صدى):

أبلغت أجهزة الأمن السوادنية، مكتب قناة الجزيرة القطرية في الخرطوم، بقرار المجلس العسكري بإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.

وقامت السلطات السودانية، بسحب تراخيص العمل من مراسلي القناة وموظفيها اعتبارًا من لحظة إصدار القرار.