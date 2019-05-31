بالفيديو.. طارق الحبيب يبكي أثناء حديثه عن ” سيدة النساء “
غالب البروفيسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، دموعه أثناء الحديث عن ” سيدة النساء ” والدته، في برنامج ” الليوان ” .
وروى ” الحبيب ” ، أنه ذهب لوالدته وهو في سن صغير وأخبرها أنه يريد أن يصبح من الشهداء، لكنها رفضت وتلت عليه آية من القرآن الكريم، وأخبرته أنها تريده من الصديقين وليس الشهداء.
وأضاف أنها طلبت منه السفر إلى أفغانستان وهو في بداية دخوله للجامعة، بغرض توزيع الصدقات على المهاجرين، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى لجنة تُعطي تذاكر للمجاهدين، ونجح في تدبير تذكرتين له ولأمه.
ووصف أخذه للتذكرتين بأن معه ” مفاتيح الجنة ” ، مضيفًا أنهما وصلوا إلى المكان لتوزيع الصدقات وأثناء مغادرتهم بالسيارة جرى ورائهم بعض الفقراء وقال للسائق أسرع وأمه تقول ” وقف ما جئنا إلى لهذا ” ، وبالفعل أخذ فقيرين ما لديهم وتقاسماها.
#فيديو
الدكتور #طارق_الحبيب @Talhabeeb يغالب دموعه وهو يروي قصة من قصصه مع "سيدة النساء"، ولماذا طلبت منه أن يسافر بها إلى أفغانستان.. ؟!#طارق_الحبيب_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/fegq90mkyz
— الليوان (@Fealsora) May 30, 2019
زائر[ عدد التعليقات: 3273 ] نشر منذ 13 ساعة
وين بكى
يروي قصة ولا بكى ولا شي
يوسف العسيس[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يكفينا شرك ويحمي وطننا منكم ومن نواياكم واسال الله ان يعطيك على قد نيتك