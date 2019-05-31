بالفيديو.. طارق الحبيب يبكي أثناء حديثه عن ” سيدة النساء “

عادل الحربي(صدى):

غالب البروفيسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، دموعه أثناء الحديث عن ” سيدة النساء ” والدته، في برنامج ” الليوان ” .

وروى ” الحبيب ” ، أنه ذهب لوالدته وهو في سن صغير وأخبرها أنه يريد أن يصبح من الشهداء، لكنها رفضت وتلت عليه آية من القرآن الكريم، وأخبرته أنها تريده من الصديقين وليس الشهداء.

وأضاف أنها طلبت منه السفر إلى أفغانستان وهو في بداية دخوله للجامعة، بغرض توزيع الصدقات على المهاجرين، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى لجنة تُعطي تذاكر للمجاهدين، ونجح في تدبير تذكرتين له ولأمه.

ووصف أخذه للتذكرتين بأن معه ” مفاتيح الجنة ” ، مضيفًا أنهما وصلوا إلى المكان لتوزيع الصدقات وأثناء مغادرتهم بالسيارة جرى ورائهم بعض الفقراء وقال للسائق أسرع وأمه تقول ” وقف ما جئنا إلى لهذا ” ، وبالفعل أخذ فقيرين ما لديهم وتقاسماها.