بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس المصري بحفاوة شديدة قبل القمة العربية

علي القحطاني(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في قصر الصفاء بمكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو، حفاوة خادم الحرمين بالرئيس المصري وتبادل أطراف الحديث الباسم بينهما، وذلك قبل انطلاق القمة العربية الطارئة اليوم الجمعة.

وانطلقت القمة الخليجية الطارئة، مساء الخميس، ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمته في افتتاح القمة الخليجية، مؤكدًا أن ما تقوم به إيران من تدخلات في المنطقة يعد تحدياً لمبادئ إرساء السلم، مشيرًا إلى أن إيران هدفت طوال 4 عقود على توسيع نفوذها والهيمنة على المنطقة بهدف توسيعِ النفوذ والهيمنةِ وهو عملٌ ترفضُه الأعرافُ والمواثيق الدولية.

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