مصرع شاب طعنًا على يد آخر في مكة المكرمة
فتحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، تحقيقًا في حادثة وفاة شاب طعنًا عن طريق آلة حادة سدّدها له شاب آخر، في حي العزيزية.
وتفصيلًا، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بمقتل شابًا على يد آخر في حي العزيزية بمكة المكرمة، وذلك بعدما طعنه عدة مرات في صدره، أسقطته قتيلًا، ومن ثم سلّم نفسه.
يأتي ذلك على خلفية خلاف بينهما، فيما تباشر الشرطة التحقيقات لاستكمال الإجراءات اللازمة؛ تمهيداً لإحالة ملف القضية للنيابة العامة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74915 ] نشر منذ 3 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,