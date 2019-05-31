مجهول يدهس ثلاثة ضباط أردنيين في إربد : ” أنا داعشي “
دهس أحد الأشخاص دورية ثلاثة ضباط أمن أردنيين، اليوم الخميس، بمحافظة إربد شمال البلاد، قائلًا إنه ينفذ عملية ” استشهادية “ وإنه يتبع تنظيم داعش.
وأظهر مقطع مصور تداوله أردنيون منفذ العملية وهو يقول إنه يتبع لتنظيم داعش، وإنه نفذ ” عملية استشهادية “.
وأكد البيان الأمني، أنه ” جرى إسعاف طاقم الدورية المكون من ثلاثة ضباط صف للمستشفى، وهم بحالة مستقرة ومتوسطة وأدخلوا للمراقبة والعلاج “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74933 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابونايف[ عدد التعليقات: 1278 ] نشر منذ 16 دقيقة
دخلتو سوريين بشكل عشوائي هيا تحملو