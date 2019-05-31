مجهول يدهس ثلاثة ضباط أردنيين في إربد : ” أنا داعشي “

عمان(صدى):

دهس أحد الأشخاص دورية ثلاثة ضباط أمن أردنيين، اليوم الخميس، بمحافظة إربد شمال البلاد، قائلًا إنه ينفذ عملية ” استشهادية “ وإنه يتبع تنظيم داعش.

وأظهر مقطع مصور تداوله أردنيون منفذ العملية وهو يقول إنه يتبع لتنظيم داعش، وإنه نفذ ” عملية استشهادية “.

وأكد البيان الأمني، أنه ” جرى إسعاف طاقم الدورية المكون من ثلاثة ضباط صف للمستشفى، وهم بحالة مستقرة ومتوسطة وأدخلوا للمراقبة والعلاج “.