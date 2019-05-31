الأهلي يتعاقد مع خالد البركة حتى 2024

ماجد محمد(صدى):

أعلن النادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، عن توقيع إدارة النادي مع اللاعب خالد البركة بعقد يمتد حتى عام 2024م؛ للتمثيل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يشار أن خالد البركة تمكن من لفت الانظار إليه خلال أدائه مع نادي الحزم في الموسم الماضي من دوري المحترفين 2019.

يذكر أن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياض، كان قد أنهى تكليف عبدالله بترجي من رئاسة النادي، و تكليف المهندس أحمد الصائغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وكان الأهلي قد أنهى موسمه في المركز الرابع من دوري المحترفين، ليضع بذلك قدمًا في دوري أبطال آسيا.