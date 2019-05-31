مركز التوثيق بالاتحاد يعتمد النادي عميدًا للأندية

ماجد محمد(صدى):

استعرض مركز التوثيق والمعلومات بنادي الاتحاد، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالتاريخ الرياضي، عددًا من الوثائق وأقوال المؤسسين والمستندات الثابتة المتاحة لتحديد التاريخ الدقيق لتأسيس نادي الاتحاد بصورة رسمية.

ومن أهمها ما يلي..

أحاديث المؤسسين الذين اجتمعوا في غرفة اللاسلكي وقرروا تأسيس نادي الاتحاد وهم، عبد العزيز جميل، عبد اللطيف لنجاوي، عبد الله بن زقر، صالح سلامة، عبد الرزاق عجلان، عبد اللطيف جميل، حمزة فتيحي، زهران إسماعيل، عباس حلواني، عبد الصمد نجيب وغيرهم من اللاعبين.

الوثائق الموقعة من بعض المؤسسين والمنشورة في الكتب والمؤلفات، والحوارات التي نشرت لبعض المؤسسين ورواد الرياضة السعودية في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والقرارات الرسمية والأخبار المنشورة في الصحف العتيقة مثل صحيفة أم القرى، وصحيفة صوت الحجاز وغيرها.

تم استعراض مراحل التأسيس وهي، اجتماع التأسيس الأولي، تسمية النادي، اختيار رئيس النادي، إحضاء شعار النادي، بدء التدريبات، إشهار النادي عبر لعب أولى مباراة.

كما تم استعراض المقطع المرئي لسمو الأمير سلطان بن عبد العزيز، رحمه الله، الذي ذكر فيه أن نادي الاتحاد انطلق وتأسس منذ دخول الملك عبد العزيز ، رحمه الله، إلى مدينة جدة وأشار فيه أن نادي الاتحاد هو أقدم نادٍ سعودي.

وبناءً عليه، فقد تم اعتماد التاريخ الدقيق لتأسيس عميد الأندية السعودية وهو “غرة رجب 1346هـ، الموافق 26 ديسمبر 1927م”، وسيكون تاريخ 26 ديسمبر هو التاريخ السنوي للاحتفال بتأسيس النادي.

وسيقوم مركز التوثيق والمعلومات في الفترة المقبلة بنشر كافة الوثائق على شكل كتاب ومادة مرئية لتكون مرجعًا لجمهور الاتحاد الكبير والجمهور الرياضي.