بالصور.. التعاون يوقع مع المدرب البرتغالي باولو سيريجو رسميًا

ماجد محمد(صدى):

أنهت إدارة نادي التعاون، إجراءات التوقيع رسمياً مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لمدة موسمين قادمين.

وأعلن النادي في وقت سابق، أنه تقرر عقد الجمعية العمومية العادية السنوية لنادي التعاون في 15 / 10 / 1440 هـ بعد صلاة المغرب بمقر النادي، وفقاً للائحة الأساسية للأندية.

وكان التعاون قد أنهى موسمه في المركز الثالث من جدول ترتيب دوري المحترفين 2019، ليضع قدمًا في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وذلك بعد أداءًا متميزًا طوال البطولة حيث فاز بكأس الملك 2019 على حساب نادي الاتحاد.