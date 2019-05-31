رجل يقطع رأس زوجته ويضعها في حقيبة ليسلّمها للشرطة

نيودلهي(صدى):

اقتحم رجل هندي قسم الشرطة ومعه رأس زوجته في حقيبة، فبعد أن قتل زوجته الخائنة بحسب ماقال القاتل توجه إلى قسم الشرطة في ولاية البنغال الغربية في شرق الهند، الإثنين الماضي، بحقيبة وطلب مقابلة الضابط المسؤول.

وسُئل عند مقابلة الضابط، عن سبب حضوره، فاعترف بأنه قتل زوجته وقطع رأسها في نوبة من الغضب، عندما اكتشف أنها تخونه.

أخرج رأس زوجته المبتور من حقيبته وعرضه عليهم، وسأل: ” هل تصدقونني الآن؟ “ ، حيثقالت الشرطة: ”لقد استجوبناه واعترف بقتل زوجته أمبا “ ، مدعيًا أنها أقامت علاقة غير مشروعة مع أحد الجيران، وذلك بعد أن تشاجر معها ليلة الأحد.