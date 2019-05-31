في قمة مكة.. الزياني: خادم الحرمين يبرهن على نواياه المخلصة

نايف السالم(صدى):

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، بانعقاد القمة الخليجية الطارئة في مكة المكرمة، مهبط الوحي وقبلة مليار ونصف مليار مسلم في أرجاء العالم، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الذي يبرهن، بحكمته البالغة ورؤيته الثاقبة، نواياه المخلصة وحرصه المعهود على المصالح العليا للمجلس.

وأكد ” الزياني ” خلال كلمته في القمة، أنها تنعقد في ظل وضع إقليمي يتطلب الحيطة والحذر والاستعداد، مضيفًا أن الاستفزازات الإيرانية مستمرة.

وأوضح أن هناك حرص دائم وسعي من الدول الخليجية للحفاظ على مسيرة مجلس التعاون الخليجي، حتى يظل ذلك الكيان متماسك قادر على مواجهة كافة التحديات.

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