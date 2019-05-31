الخثلان: ليلة القدر ثابتة لا تتنقل

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ الخثلان أن جمهور العلماء أكدوا أن ليلة القدر ثابتة لا تتنقل؛ حيث إنها اكتسبت شرفها من نزول القرآن فيها.

وقال الشيخ إن جمهور العلماء أكد على أن ليلة القدر ثابتة لا تتنقل، وهذا هو القول الراجح لأنها إنما اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها قال تعالى ” إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ” وقوله تعالى “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ” .

وأضاف: ” أرأيت عاشوراء يوافق العاشر من شهر محرم، فهل يمكن أن يكون في عام يوم التاسع وفي عام آخر يوم الحادي عشر، هو اكتسب شرفه لكون الله عز وجل نجّى موسى وقومه في العاشر من شهر محرم فنصومه لله تعالى شكراً ” .

وأستكمل قائلا: هكذا أيضاً ليلة القدر اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها، موضحاً أن ” القول بالتنقّل ينافي هذا المعنى ” .