الخثلان: ليلة القدر ثابتة لا تتنقل
أوضح الشيخ الخثلان أن جمهور العلماء أكدوا أن ليلة القدر ثابتة لا تتنقل؛ حيث إنها اكتسبت شرفها من نزول القرآن فيها.
وقال الشيخ إن جمهور العلماء أكد على أن ليلة القدر ثابتة لا تتنقل، وهذا هو القول الراجح لأنها إنما اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها قال تعالى ” إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ” وقوله تعالى “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ” .
وأضاف: ” أرأيت عاشوراء يوافق العاشر من شهر محرم، فهل يمكن أن يكون في عام يوم التاسع وفي عام آخر يوم الحادي عشر، هو اكتسب شرفه لكون الله عز وجل نجّى موسى وقومه في العاشر من شهر محرم فنصومه لله تعالى شكراً ” .
وأستكمل قائلا: هكذا أيضاً ليلة القدر اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها، موضحاً أن ” القول بالتنقّل ينافي هذا المعنى ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74934 ] نشر منذ 7 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,
د. الحولاني[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 6 ساعات
ليلة القدر :
إن أول نزول القرآن كان في ليله الثلاثاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا اليوم قال : ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل *عليّ فيه وهاجرت فيه.
فتكون ليله القدر هي ليله الثلاثاء في الأيام الفردية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك .
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 44 دقيقة
للتصحيح: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ : ( فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ ) وليس هو يوم الثلاثاء كما ذكرت
السلامي[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 6 ساعات
اكتبوا في قوقل :بحث ممدوح الجبرين في ليلة القدر
البحث جيد ولي سنوات اراقب ليلة القدر حسب ماجاء في هذا البحث ووجدته اقرب للصواب .