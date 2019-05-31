جامعة الأمير سطام تعلن عن نتائج التحويل الخارجي للفصل الدراسي الأول

علي القحطاني(صدى):

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل اعتماد أسماء الطلاب والطالبات الذين تم قبول تحويلهم الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ.

وأكد عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر، بضرورة طباعة خطاب قبول طلب التحويل الخارجي المتاح للطلبة المرشحين، وذلك من خلال بوابة التحويل الخارجي، وتسليم المستندات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ 1440/10/6هـ، حتى يتسنى للعمادة استكمال إجراءات قبول طلب تحويل الطالب لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

ويذكر أن المستندات المطلوبة هي على النحو التالي:أصل الشهادة الثانوية، السجل الأكاديمي مصدق، وصف للمقررات المجتازة مصدقة، آخر مكافأة تم استلامها -نموذج إخلاء الطرف.

لمعرفة نتيجة الطلب عبر الرابط التالي:هنــــــــــــــا.