إدارة نادي الهلال تكرم أبطال التايكوندو

محمد السعران(صدى):

كرم رئيس نادي الهلال المكلف المهندس عبدالله الجربوع لاعبي التايكوندو بنادي الهلال وذلك لقاء تحقيقهم لعدد من البطولات على مستوى المنطقة والمملكة وانضمام بعضهم لصفوف المنتخب السعودي للتايكوندو وتمثيل المملكة في المحافل الدولية ، وحضر حفل التكريم أمين عام النادي الاستاذ عبدالاله المقرن وأمين الصندوق الاستاذ سليمان الهتلان .

من جانب آخر قدم المشرف على فريق التايكوندو بنادي الهلال الأستاذ مشعل بن ناصر الأسمري شكره لرئيس نادي الهلال وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم لأبطال المملكة بنادي الهلال للموسم المنصرم متمنياً أن يكون هذا التكريم حافزاً لتقديم الأفضل في الموسم المقبل .