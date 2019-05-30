بالفيديو.. ارتباك ممثل قطر أثناء دخوله قصر الصفا ولقاءه خادم الحرمين
أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، لممثل قطر في القمة الخليجية العربية.
وبدا رئيس الوزراء القطري مرتبكًا خلال اللقاء، وفقًا لما أظهرته لغة الجسد الخاصة به أثناء دخوله قصر الصفا مقر انعقاد القمة.
في حين استقبل خادم الحرمين ملك البحرين في قصر الصفا مقر انعقاد قمم مكة 2019، وكذلك ظهر ولي العهد في حديث ودي مع ملك البحرين بالقصر.
كما استقبل خادم الحرمين وولي العهد، ممثل سلطنة عمان، بالإضافة إلى أمير الكويت، ورئيس وفد دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بحفاوة شديدة.
عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء قطر. #GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/Xt9ySxF277
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 30, 2019
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74909 ] نشر منذ 29 دقيقة
اللهم اصلح شانهم واخزي شيطانهم .. آمين ,,
علاوتنا 38 لم نستلمها للآن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 دقائق
الرجل جا بدعوه من خادم الحرمين حفظه الله …حكمه حكم الضيف والمستأمن ناهيك عن اسلامه فماينبغي احتقاره والتنقص منه بل احترامه بقدر احترامنا للذي دعاه .
فنأمل رأب الصدع لاالتشويش والكلام الأجوف .