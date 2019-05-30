أمطار ينبع تقطع الكهرباء في بعض المراكز

عادل الحربي(صدى):

تسببت الأمطار الغزيرة في مركز ينبع النخل وبعض من المراكز التابعة له والمرتفعات الجبلية، في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المراكز والقرى التابعة لمركز ينبع النخل.

في حين شهدت الطرق الموصلة إلى محافظة ينبع موجة غبار كثيفة أدت إلى تدنّي مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف الذي حجب الرؤية الأفقية لمسافات قصيرة في المناطق المفتوحة.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا عن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحدّ من مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة.