قبرص تدرس تجفيفًا جزئيًا لبحيرة بحثًا عن جثة طفلة

نيقوسيا(صدى):

تبحث السلطات القبرصية، اليوم الخميس، جديًا تصريف مياه بحيرة في إطار الجهود للبحث عن جثة طفلة فلبينية تبلغ 6 أعوام، يعتقد أنها أصغر ضحايا ضابط اعترف بقتل سبع نساء.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الضابط القبرصي نيكوس ميتاكساس (35 عامًا)، الذي اعترف وفق تقارير بقتل 7 نساء أجنبيات وطفلة في سلسلة جرائم هزت الجزيرة المتوسطية.

و فشلت إدارة الإطفاء والشرطة في تحديد مكان جثة الطفلة التي عثر على جثة والدتها في منجم مهجور.

وقال مدير خدمات الإطفاء ماركوس ترانغولاس : إن السلطات تبحث ما إذا كانت ستجفف البحيرة جزئيًا لخفض منسوب المياه بنحو خمسة أمتار أثناء قيامها بتفتيش المنطقة، التي تقول وسائل إعلام محلية إن المشتبه به اعترف برمي الجثث فيها.