قبرص تدرس تجفيفًا جزئيًا لبحيرة بحثًا عن جثة طفلة
تبحث السلطات القبرصية، اليوم الخميس، جديًا تصريف مياه بحيرة في إطار الجهود للبحث عن جثة طفلة فلبينية تبلغ 6 أعوام، يعتقد أنها أصغر ضحايا ضابط اعترف بقتل سبع نساء.
وكانت الشرطة قد اعتقلت الضابط القبرصي نيكوس ميتاكساس (35 عامًا)، الذي اعترف وفق تقارير بقتل 7 نساء أجنبيات وطفلة في سلسلة جرائم هزت الجزيرة المتوسطية.
و فشلت إدارة الإطفاء والشرطة في تحديد مكان جثة الطفلة التي عثر على جثة والدتها في منجم مهجور.
وقال مدير خدمات الإطفاء ماركوس ترانغولاس : إن السلطات تبحث ما إذا كانت ستجفف البحيرة جزئيًا لخفض منسوب المياه بنحو خمسة أمتار أثناء قيامها بتفتيش المنطقة، التي تقول وسائل إعلام محلية إن المشتبه به اعترف برمي الجثث فيها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74909 ] نشر منذ 18 دقيقة
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