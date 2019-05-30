بالفيديو.. حديث باسم بين سمو ولي العهد وأمير الكويت وملك البحرين

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، حديثًا باسمًا بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة الكويت وملك البحرين وممثل سلطنة عمان، خلال تواجدهم في قصر الصفا مقر انعقاد القمة الخليجية العربية.

ويستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله ” ، حاليًا لقادة الدول الخليجية في قصر الصفا.