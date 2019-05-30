العثور على جثة مسن يرتدي ” قميص نوم نسائي “

القاهرة(صدى):

عثرت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الخميس، على جثة رجل مصري خمسيني العمر، وبها عدة طعنات متفرقة، وملقاة في أحد الشوارع.

وأتضح من التحريات الأولية أن الجثة لرجل مصري، يبلغ من العمر 53 عامًا، يرتدي ملابس نسائية عبارة عن ” قميص نوم “.

في حين كثفت الأجهزة الأمنية في مصر من جهودها للكشف عن ملابسات الواقعة، وذلك بعد تحرير محضر بها، لتتولى النيابة التحقيقات.