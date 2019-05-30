العثور على جثة مسن يرتدي ” قميص نوم نسائي “
عثرت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الخميس، على جثة رجل مصري خمسيني العمر، وبها عدة طعنات متفرقة، وملقاة في أحد الشوارع.
وأتضح من التحريات الأولية أن الجثة لرجل مصري، يبلغ من العمر 53 عامًا، يرتدي ملابس نسائية عبارة عن ” قميص نوم “.
في حين كثفت الأجهزة الأمنية في مصر من جهودها للكشف عن ملابسات الواقعة، وذلك بعد تحرير محضر بها، لتتولى النيابة التحقيقات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74948 ] نشر منذ 10 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2579 ] نشر منذ 7 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5628 ] نشر منذ 19 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .