جمعية الثقافة والفنون تقدم وجبات أفطارصائم وتعايد الأطفال في المستشفيات أيام العيد

فاطمة صالح النداء (صدى):

تشارك جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية بخدمات مجتمعية خلال ماتبقى من الشهر الكريم وأيام عيد الفطر السعيد حيث تقدم وجبات إفطار صائم في عدد من المواقع .

كماستقوم بالتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى بتقديم هدايا للإطفال المنومين في المستشفيات تتمثل بالإلعاب والورود والحلوى كما سيقوم القسم النسائي أيام العيد بزيارة أقسام الغسيلالكلوي.

وتقديم الورود والهدايا لهم وأكد مديرفرع الجمعية بالمنطقة الأستاذ خلف بن حمود القاران أن الجمعية تولي الجانب المجتمعي إهتماماً بالغاً ونحرص على المشاركه في رسم الإبتسامة على من شائت الاقدار أن يكونوا على الأسرة البيضاء متمنين الشفاء العاجل لهم .