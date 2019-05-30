بالتزامن مع قمم مكة 2019.. ” أرامكو ” نقطة التحول وتاريخها يتحدث منذ 1933
تعد شركة أرامكو السعودية من أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية، حيث أنها تمثل إحدى أكبر جهات التوظيف بالمملكة وتحتل المرتبة الأولى في احتياطيات النفط.
وتأسست شركة أرامكو السعودية عام ١٩٣٣ ومقرها الظهران، حيث تم تأميمها عام ١٩٨٨ وتعديل اسمها إلى أرامكو السعودية
وتم اكتشاف بئر الدمام رقم ٧ عام ١٩٣٨ والذي أعاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز تسميته ببئر ” الخير”، وفيعام ١٩٥٠ تم انجاز خط الانابيب التابلاين.
وفي عام ١٩٥١ تم اكتشاف حقل السفانيه وهو أكبر حقل زيت في المنطقه المغمورة، وحقل الغوار يعتبر أكبر حقل نفط في العالم.
وفي عام ٢٠٠٩ تم بناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بإشراف ارامكو، وفي عام٢٠١٥ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبر العزيز حفظه الله بإنشاء المجلس الاعلى لأرامكو برئاسة صاحب السموالملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كما تحتل المرتبة الرابعة في العالم باحتياطيات الغاز،في حين تعتبرامريكا هي أول مستهلك للبترول في العالم وتأتي الصين بالمرتبة الثانيه للاستهلاك.
وتعرضت الشركة لهجوم قراصنة الحاسوب في أواخر عام ٢٠١٢م، حيث أنها تمثل إحدى أكبر جهات التوظيف بالمملكة وتحتل المرتبة الأولى في احتياطيات النفط.
يذكر أنها كانت قد تعرضت مؤخرًا لهجوم إرهابي بدعم إيراني، أصاب محطتي ضخ للبترول تابعتين لها في الرياض بواسطة طائرات دون طيار، وفي الوقت نفسه لم تتأثر إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز بالهجوم.
وكان هذا الهجوم نقطة تحوُّل في قيام المملكة بردع النظام الإيراني، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين إلى قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة؛ لبحث ومناقشة ما تقوم به إيران ضد المنطقة الخليجية والعربية، حيث انطلقت قمم مكة اليوم الخميس.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1584 ] نشر منذ 19 دقيقة
أتمنى من كل قلبي عدم تصدير النفط والغاز والثروة المعدنية لدول الثرية وفاحشة الثراء مثل أمريكا ودول الأوربية لأن أمريكا هي دولة خبيثة وغير متعاونة فهي غير ملتزمة تماماً بقانون عدم دعم إسرائيل في الخفاء وغيره من الدول ألتي لاتطبق القانون العربي الخليجي المتفق عليه من قدييم الزمان ، وخذ على ذلك أن أمريكا قد ارتكبت أكبر جريمتين في التاريخ وهي قصف اليابان وأهلها الأبرياء في الحرب العالمية الثانية باالقمبلة النووية والنقطة الثانية وهي الأساسية حربهم ضد فتنام واهلها في الستينات من القرن الماضي حرب راح ضحيتها أناس أبرياء وهم فعلوها فقط لجلب الثراء لهم حرب غير منصفة وراح ضحيتها ملايين البشر وكل هذا بسبب غطرسة وبطش أمريكا للحصول على الثراء الفاحش المحرم وغيره الخ… ، نعم علم اليقين أن امريكا تحاول تحسيين صورتها أمام العالم لكن العالم لن ينسى جرائمها تجاه دول العالم وخاصة الأبرياء، وانا قلت الكلام هذا لأني أريد أن الدولة حفظها الله تجعل النفط لنا وتجعله رخيص كما كان في عهد الملك عبدالله رحمه الله لأننا نحن أولى فيه ، والسبب أن هنالك أناس وانا أولهم لا نستطيع مواجهة ظروف وتحديات عصرنا الحالي من زايدة في الضرائب وتغليظ في كل شئ .