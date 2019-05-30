بالتزامن مع قمم مكة 2019.. ” أرامكو ” نقطة التحول وتاريخها يتحدث منذ 1933

فهد القزيز(صدى):

تعد شركة أرامكو السعودية من أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية، حيث أنها تمثل إحدى أكبر جهات التوظيف بالمملكة وتحتل المرتبة الأولى في احتياطيات النفط.

وتأسست شركة أرامكو السعودية عام ١٩٣٣ ومقرها الظهران، حيث تم تأميمها عام ١٩٨٨ وتعديل اسمها إلى أرامكو السعودية

وتم اكتشاف بئر الدمام رقم ٧ عام ١٩٣٨ والذي أعاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز تسميته ببئر ” الخير”، وفيعام ١٩٥٠ تم انجاز خط الانابيب التابلاين.

وفي عام ١٩٥١ تم اكتشاف حقل السفانيه وهو أكبر حقل زيت في المنطقه المغمورة، وحقل الغوار يعتبر أكبر حقل نفط في العالم.

وفي عام ٢٠٠٩ تم بناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بإشراف ارامكو، وفي عام٢٠١٥ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبر العزيز حفظه الله بإنشاء المجلس الاعلى لأرامكو برئاسة صاحب السموالملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما تحتل المرتبة الرابعة في العالم باحتياطيات الغاز،في حين تعتبرامريكا هي أول مستهلك للبترول في العالم وتأتي الصين بالمرتبة الثانيه للاستهلاك.

وتعرضت الشركة لهجوم قراصنة الحاسوب في أواخر عام ٢٠١٢م، حيث أنها تمثل إحدى أكبر جهات التوظيف بالمملكة وتحتل المرتبة الأولى في احتياطيات النفط.

يذكر أنها كانت قد تعرضت مؤخرًا لهجوم إرهابي بدعم إيراني، أصاب محطتي ضخ للبترول تابعتين لها في الرياض بواسطة طائرات دون طيار، وفي الوقت نفسه لم تتأثر إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز بالهجوم.

وكان هذا الهجوم نقطة تحوُّل في قيام المملكة بردع النظام الإيراني، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين إلى قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة؛ لبحث ومناقشة ما تقوم به إيران ضد المنطقة الخليجية والعربية، حيث انطلقت قمم مكة اليوم الخميس.