بالصور.. العثور على جثة مفقود سيول العارضة بعد أسبوع من البحث

علي القحطاني(صدى):

عثرت فرق الإنقاذ والغوص والمتطوعين، على جثة المفقود بسيل وادي جيزان بمحافظة العارضة، مساء اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعد أسبوع من عمليات البحث المتواصلة، فيما عُثر على الجثة في منطقة كثيفة بالأشجار بالقرب من سد وادي جيزان على بعد 10 كيلو من موقع السقوط.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إنه بعد سبعة أيام من عمليات البحث المتواصلة عن المفقود بسيل وادي جيزان بمحافظة العارضة تمكّنت فرق الإنقاذ والغوص والمتطوعين من العثور على جثة المفقود في منطقة كثيفة بالأشجار، بالقرب من سد وادي جيزان على بعد 10 كيلو و200 متر من موقع السقوط.