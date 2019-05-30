بالصور.. سائح حجز مكاناً للإقامة ووجد الفندق ” حاوية شحن “

أمستردام(صدى):

قرر ” سبيلر ” أن يقضي إجازته في أمستردام حيث استعان بموقع حجز الفنادق الشهير « إير بي إن بي Airbnb » ، الذي يُمكن الأشخاص من حجز الغرف التي يريدونها بأسعار أقل من الحجز المباشر في الفندق نفسه.

وحجز السائح البريطاني غرفة بحمام خاص، وبسعر قليل لا يتجاوز الـ 100 جنيه إسترليني في الليلة.

وشاهد لحظة وصوله إلى المكان المفترض، إذ أنه لم يجد فندقاً ولا حتى غرفة، وكل ما وجده كان عبارة عن «حاوية شحن» صغيرة في الشارع العام.

و تحتوي على «فرشات» اسفنجية توضع على الأرض أما بالنسبة إلى «الحمام الخاص»، فقد كان حماماً متنقلاً منفصلاً بجانب الحاوية. وحينها جُنَّ جنون «سبيلر» وكاد يفقد عقله.

وقام بتصوير حاوية الشحن التي من المفترض أن تكون مكان إقامته وتوجه مسرعاً صوب أقرب فندق وحجز غرفة محترمة، وبعد ذلك نشر الصور على صفحته عبر الـ«فيسبوك». وقدّم شكوى إلى موقع «إير بي إن بي Airbnb»، الذي حجز من خلاله.

وقام موقع «إير بي إن بي Airbnb»، على الفور بإغلاق الصفحة الخاصة بالشخص الذي نشر الإعلان عبره، واكتشف القائمون على الموقع، أن الشخص نفسه كان قد عرض «حاوية شحن» أخرى للاستئجار في عملية نصب ثانية.