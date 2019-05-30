عدنان جستنية: مصدومين من قرار لؤي ناظر

نواف السالم(صدى):

أعرب الناقد الرياضي عدنان جستنية، عن صدمته في قرار المهندس لؤي ناظر بعدم الترشح لفترة جديد لرئاسة الاتحاد.

وقال في تصريح له: مصدوم من قراركم المفاجيء، تأثير صدمة توقيت إعلان القرار أفقدني قدرة التعبير عن مشاعر لا تخصني فحسب انما أستطيع القول كل جماهير نادي الاتحاد والأندية الأخرى وكل من لهم علاقة بالمنظومة الرياضية مصدومين.

وأضاف: الأمل كبير في الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والله المستعان.

وأعلن لؤي ناظر، عدم ترشحه إلى رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، مكتفيًا بفترة التكليف التي قضاها في منصبه الحالي.

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