عدنان جستنية: مصدومين من قرار لؤي ناظر
أعرب الناقد الرياضي عدنان جستنية، عن صدمته في قرار المهندس لؤي ناظر بعدم الترشح لفترة جديد لرئاسة الاتحاد.
وقال في تصريح له: مصدوم من قراركم المفاجيء، تأثير صدمة توقيت إعلان القرار أفقدني قدرة التعبير عن مشاعر لا تخصني فحسب انما أستطيع القول كل جماهير نادي الاتحاد والأندية الأخرى وكل من لهم علاقة بالمنظومة الرياضية مصدومين.
وأضاف: الأمل كبير في الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والله المستعان.
وأعلن لؤي ناظر، عدم ترشحه إلى رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، مكتفيًا بفترة التكليف التي قضاها في منصبه الحالي.
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ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 17 ساعة
أعرب الناقد الرياضي عدنان جستنية، عن صدمته في قرار المهندس لؤي ناظر بعدم الترشح لفترة جديد لرئاسة الاتحاد.كل انسان وظروفه العملية والاجتماعية والصحية وقدرة مادية ايضا طيب ليش ماتترشح انت يا عدنان جستنية لرئاسة الاتحاد يالله خلينا نشوف انت علي قد فلفستك في الاستديو الرياضي تستطيع تحمل مسوؤلية نادي كبير بحجم الاتحاد
اتحادي قديم[ عدد التعليقات: 955 ] نشر منذ 15 ساعة
قرار المهندس لؤي ناظر بعدم الترشح لفترة جديد لرئاسة الاتحاد.مشكور لكل ماقدمته للاتحاد من جهد ووقت وتعب وانقاذ الاتحاد من الهبوط للدرجة الاولي اتمني لك التوفيق والنجاح في حياتك المستقبلية يا باش مهندس لؤي ناظر
ابونايف[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 14 ساعة
خدم وتجمعو وش دخلنا فيكم
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
الاتي وبس لاخوف عليه