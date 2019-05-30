  • الجمعة 31

    مايو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. عدنان جستنية: مصدومين من قرار لؤي ناظر

عدنان جستنية: مصدومين من قرار لؤي ناظر

عدنان جستنية: مصدومين من قرار لؤي ناظر
نواف السالم(صدى):

أعرب الناقد الرياضي عدنان جستنية، عن صدمته في قرار المهندس لؤي ناظر بعدم الترشح لفترة جديد لرئاسة الاتحاد.

وقال في تصريح له: مصدوم من قراركم المفاجيء، تأثير صدمة توقيت إعلان القرار أفقدني قدرة التعبير عن مشاعر لا تخصني فحسب انما أستطيع القول كل جماهير نادي الاتحاد والأندية الأخرى وكل من لهم علاقة بالمنظومة الرياضية مصدومين.

وأضاف: الأمل كبير في الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والله المستعان.

وأعلن لؤي ناظر، عدم ترشحه إلى رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، مكتفيًا بفترة التكليف التي قضاها في منصبه الحالي.

اقرأ أيضًا:

” لؤي ناظر ” يعلن عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد.. ورسالة مؤثرة للجماهير


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 17 ساعة

أعرب الناقد الرياضي عدنان جستنية، عن صدمته في قرار المهندس لؤي ناظر بعدم الترشح لفترة جديد لرئاسة الاتحاد.كل انسان وظروفه العملية والاجتماعية والصحية وقدرة مادية ايضا طيب ليش ماتترشح انت يا عدنان جستنية لرئاسة الاتحاد يالله خلينا نشوف انت علي قد فلفستك في الاستديو الرياضي تستطيع تحمل مسوؤلية نادي كبير بحجم الاتحاد

[ عدد التعليقات: 955 ] نشر منذ 15 ساعة

قرار المهندس لؤي ناظر بعدم الترشح لفترة جديد لرئاسة الاتحاد.مشكور لكل ماقدمته للاتحاد من جهد ووقت وتعب وانقاذ الاتحاد من الهبوط للدرجة الاولي اتمني لك التوفيق والنجاح في حياتك المستقبلية يا باش مهندس لؤي ناظر

[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 14 ساعة

خدم وتجمعو وش دخلنا فيكم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات

الاتي وبس لاخوف عليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *