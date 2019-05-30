بالفيديو.. لحظة هبوب رياح قوية على جازان وحجب الرؤية

تركي السالم(صدى):

شهدت مدينة جازان، عصر اليوم، هبوب رياح قوية مصحوبة بغبار وأتربة، ما أدى إلى حجب الرؤية الأفقية.

ونبّهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، على اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبة بتوخي الحيطة والحذر.

ووثق مقطع فيديو، مشهدً مخيفًا لـ لحظة هبوب الرياح على المدينة.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها على جازان يشمل ” الدائر، الريث، العارضة، جازان، صبيا، فيفا، هروب ” ، يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب بتدني في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح وذلك حتى مساء اليوم.