” لؤي ناظر ” يعلن عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد.. ورسالة مؤثرة للجماهير

ماجد محمد(صدى):

أعلن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد، عدم ترشحه إلى رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، مكتفيًا بفترة التكليف التي قضاها في منصبه الحالي.

ووجه ” ناظر ” رسالة إلى جمهور الاتحاد، مقدمًا الاعتذار إلى الجمهور بهذا القرار، قائلًا ” اعتذر عن عدم رغبتي في ترشيح نفسي لرئاسة نادي الاتحاد للفترة المقبلة “.

وأكد أنه تسلم النادي في أًصعب ظروفه، وبفضل الله تم إنقاذه والعبور به إلى بر الأمان خلال 6 أشهر فقط، لافتًا إلى أن الوحدة هي من أنقذت النادي وأعادت روح نادي الإتحاد من جديد.

وقال ” تسلمت النادي في أًعب ظروفه، وخوفي الوحيد هو أن أخذلكم وأخذل ملايين العشاق والرياضيين، ولكن لم يكن مستغربًا منكم أنكم أحتويتوني ودعمتوني وساعدتوني بتواجدكم وتحفيزكم في كل مكان سمعت منكم كلمات التشجيع والتحفيز، وقفنا سويًا لخدمة الكيان “.

وفي نهاية رسالته، وجه ” ناظر ” الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي ورئيس وأعضاء لجنة الاستثمار وجميع منسوبي النادي والجهاز الفني، مؤكدًا أنهم وقفوا صامدين ضد كل التحديات، بالإضافة إلى اللاعبين الذين يعتبرهم أبنائه وإخوانه وأصدقائه.