بالفيديو.. سرقة سيارة عبر الصدم المتعمد وخلع كتف صاحبها بالرياض

حمود العنزي(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، سرقة سيارة عن طريق الصدم المتعمد من سيارة مسروقة بأحد شوارع العاصمة الرياض.

وأوضح المقطع، إصابة سائق السيارة بخلع وكسر في الكتف بعد سقوطه من السيارة.

وأفاد شقيق المجني عليه، بأنه تم نقله إلى المستشفى على الفور وتلقى العلاج، وقد خرج من المستشفى، مشيرًا إلى أن الحادث وقع أمس الأربعاء.

وتباشر الجهات المختصة، البحث عن الجاني والقبض عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

يشار إلى وجوب إطفاء محرك السيارة وأخذ مفاتيحها معك عند وقوع حادث لا قدر الله، والحرص على عدم ترك السيارة في وضع التشغيل في أي موقف كان.