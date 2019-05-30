برنسيس إيريكا : تشوه وجه ابني بعد تعرضه لاعتداء عنيف

باريس(صدى):

أعلنت الفنانة الفرنسية برنسيس إيريكا، اليوم الخميس، عن تعرض ابنها أوديما، 16 عاماً، لاعتداء عنيف من قبل مجهولين.

وقالت ذلك عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” لقد تشوه وجهه وذهبت إلى مركز الشرطة وكنت أبكي بشدة. ويخضع ابني حالياً لتصوير شعاعي. فوجهه مليء بالكدمات ويجري التحقق حالياً من أن هؤلاء الكلاب لم يسببوا له أي ضرر دائم. لا يمكن لأن يبقى هذا من دون عقاب “.

وأضافت: ” يريد ابني الخلود إلى الراحة ونحن نراقبه بانتباه لمدة 48 ساعة بسبب الضربات التي تعرّض لها على رأسه. وها انا أستعيد هدوئي من جديد “.