بدية 10 ملايين دينار.. الإفراج عن ” العازمي ” قاتل الإعلامية هداية السلطان

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت السلطات الكويتية، مساء اليوم الخميس، الإفراج عن الضابط الكويتي السابق خالد نقا العازمي المتهم بقتل الإعلامية هداية السلطان قبل 19 عامًا.

وصدر مرسوم عفو خاص بالمواطن خالد العازمي قبل عدة أيام، وذلك بعد قضاءه 19 عامًا في السجن وجمع أكبر دية في تاريخ الكويت المقدرة بـ10 ملايين دينار أي ما يعادل 33 مليون ريال لورثة الإعلامية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو أثناء خروج ” العازمي ” من السجن واجتماعه بأهل بيته بعد 19 عامًا من الغياب والعزلة.

كما أعرب ” العازمي ” عن شكره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده وقبيلة العوازم وجميع القبائل التي ساهمت في الإفراج عنه، من خلال المساهمة في حملة جمع التبرعات لدفع الدية التي انطلقت أبريل الماضي.

وساهم في حملة جمع التبرعات لدفع الدية، عدد كبير من المشاهير والنواب من مختلف القبائل الكويتية؛ داعيين إلى مساندة عائلة العازمي حتى تم الإفراج عنه.

ودخل الضابط في الشرطة الكويتية خالد العازمي، السجن بعد اتهامه بقتل الإعلامية هداية السطان في مارس 2001، إذ اعترف أنه أطلق عليها النار داخل سيارتها بسبب إحدى مقالاتها التي مست فتيات عشيرة العوازم.