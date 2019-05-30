بتوجيهات أمير عسير محافظ خميس مشيط يستقبل عدداً من ضيوف وزوار المنطقة

محمد بن طحيطح(صدى):

تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير وضمن ميثاق ” حسن الوفادة ” تحت شعار ” مرحبا ألف في عسير ” قام سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط عصر اليوم الخميس بإستقبال المواطنين الذين وصلوا للمنطقة براً بمدخل مركز تندحة شرق المحافظة، وكان برفقته رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي ومدير شرطة خميس مشيط العميد حمد آل منجم ورئيس مركز تندحة سلمان آل كاسي ومدير شرطة تندحة العقيد عوض السرحاني،حيث تم استقبال الضيوف والسواح بالترحيب بهم باسم سمو أمير منطقة عسير وأهالي المنطقة.

من جهته أوضح ” بن مشيط ” لزوار المنطقة أن أمير المنطقة حريص على تقديم كافة الخدمات وتوفير سبل الراحة لهم،كما تم توجيه جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة بالتعاون معهم وحثهم على خدمة زوار وضيوف المنطقة.

بعد ذلك تم توزيع هدايا تذكارية للجميع وتوزيع وجبات إفطار صائم مقدمة من جمعية البر الخيرية بتندحة، ويأتي ذلك من حرص المسؤولين في المنطقة على راحة المواطنين وزوار المنطقة ودعم السياحة الداخلية واستقطاب السائحين.