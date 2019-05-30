بالصور.. تفاني وبطولة ” عضوات غوث ” في خدمة المعتمرين

علي القحطاني(صدى):

تواصل عضوات فريق جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، دورها الوطني والإنسانية في خدمة زوار بيت الله والمعتمرين في الحرم المكي.

وضربن عضوات غوث أقصى صور البطولة والإنسانية والتفاني، من خلال تقديم الخدمات الإسعافية للمعتمرين، مقتحمين الصعاب لنيل الأجر والمثوبة من الله وخدمة الوطن.

ونشرت جمعية غوث على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مجموعة من الصور التي تبرز الدور الوطني للعضوات وتفانيهن في خدمة ضيوف الله من مختلف بقاع الأرض.