  • الجمعة 31

    مايو

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. هذا اللى يقولك كفر النعمة

هذا اللى يقولك كفر النعمة




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 74950 ] نشر منذ 18 ساعة

إيزي كوم إيزي قو ,,

[ عدد التعليقات: 1596 ] نشر منذ 12 ساعة

لاأأيد مسمى الخبر مع موضوع الفيديو في نظري لااعتقد أنه بطر في النعمة أو شئ من هذا القبيل أعتقد أنه شئ جميل ورائع فهو يريد إسعاد الناس والتصدق عليهم بااعطائهم المال وجلب السعادة لقلوبهم فهذا شئ مفرح جدا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *