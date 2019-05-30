هذا اللى يقولك كفر النعمة

الجمعة 31
مايو
إيزي كوم إيزي قو ,,
لاأأيد مسمى الخبر مع موضوع الفيديو في نظري لااعتقد أنه بطر في النعمة أو شئ من هذا القبيل أعتقد أنه شئ جميل ورائع فهو يريد إسعاد الناس والتصدق عليهم بااعطائهم المال وجلب السعادة لقلوبهم فهذا شئ مفرح جدا.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74950 ] نشر منذ 18 ساعة
إيزي كوم إيزي قو ,,
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1596 ] نشر منذ 12 ساعة
لاأأيد مسمى الخبر مع موضوع الفيديو في نظري لااعتقد أنه بطر في النعمة أو شئ من هذا القبيل أعتقد أنه شئ جميل ورائع فهو يريد إسعاد الناس والتصدق عليهم بااعطائهم المال وجلب السعادة لقلوبهم فهذا شئ مفرح جدا.