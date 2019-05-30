” الغذاء والدواء ” تواصل خدماتها خلال إجازة عيد الفطر 2019

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها ستواصل العمل على قدمٍ وساق خلاص إجازة عيد الفطر 2019، على كافة المكاتب والمنافذ الرئيسية والفرعية، وذلك لإجراء فسوحات المنتجات الغذائية والطبية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الخدمات الإلكترونية ستكون متاحة خلال إجازة عيد الفطر 2019، مثل تسجيل المنشآت أو تقديم طلبات فسح السلع، فضلاً عن الاستفسار عن الأعمال المختلفة، لضمان سلامة وفعالية المنتجات الغذائية والطبية.

وأكمل بيان الهيئة أن المفتشين يواصلون عملهم الرقابي لرصد المخالفات الغذائية والطبية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة.