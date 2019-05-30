حوامة عيد المزاحمية موروث جميل

عقال المالكي(صدى):

تحرص لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة المزاحمية بالتعاون مع محافظة المزاحمية وبلدية المحافظة على إعادة إحياء ” الحُوامة ” كموروث مندثر، من باب الاعتزاز بتاريخنا السعودي، لتعليم أجيالنا كيف كان أجدادنا يحبون الفرح ومواطن السعادة، ويحرصون على الاحتفال بهذه المناسبات.

حيث تنفذ هذه الفعالية في يوم الاثنين القادم ٢٩-٩ فعاليات حوامة عيد المزاحمية يشارك فيها جميع عوائل المحافظة من خلال تجهيز مقر الاحتفال في حديقة الملك سلمان .

ويتضمن البرنامج مسرح طفل وتوزيع الهدايا على الاطفال من قبل اللجنة والعوائل ومسابقة أجمل زي للاطفال وكذلك للسيارات القديمة التراثية.