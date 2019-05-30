شاب يستفز دب مفترس ويستدرجه
أظهرت مشاهد فيديو، الذي صوره شاهد عيان، كيف حاول شاب، من مجموعة سياح قدموا بالسيارة إلى منطقة يليزوفسكي الروسية ، الاقتراب من دب صغير جالس على قارعة الطريق.
وظهر الشاب في الفيديو وهو يستفز الدب ويستدرجه، رغم صرخات ونداءات أصدقائه بالابتعاد عن الوحش.
وخرج الدب الصغير عن طوره عندما عاد الشاب لاستفزازه من جديد وقفز الشاب، لحسن الحظ، إلى السيارة وغادر هو وأصدقاؤه السياح المكان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74950 ] نشر منذ 15 ساعة
لابد وانه دب مغفل زالا كان قضى عليه من بدري ، قبل ان يقفز باالسياره ..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5639 ] نشر منذ 19 دقيقة
ما كل مره تسلم الجره