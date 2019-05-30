شاب يستفز دب مفترس ويستدرجه

موسكو(صدى):

أظهرت مشاهد فيديو، الذي صوره شاهد عيان، كيف حاول شاب، من مجموعة سياح قدموا بالسيارة إلى منطقة يليزوفسكي الروسية ، الاقتراب من دب صغير جالس على قارعة الطريق.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يستفز الدب ويستدرجه، رغم صرخات ونداءات أصدقائه بالابتعاد عن الوحش.

وخرج الدب الصغير عن طوره عندما عاد الشاب لاستفزازه من جديد وقفز الشاب، لحسن الحظ، إلى السيارة وغادر هو وأصدقاؤه السياح المكان.