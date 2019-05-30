حريق شقة المستراح.. حالات الإصابة لامرأتين وطفلين مصريين
أوضحت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، تفاصيل حريق شقة حي المستراح الذي أسفر عن إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة.
وصرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني في بيان له بالقول: “ تبلغنا عند الساعه ١٤:٠٦ من ظهر هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٩/٢٥، عن حادث حريق في شقة بحي المستراح بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.
وأضاف: حيث اتضح أن الحريق في صالة بشقة في الدور الرابع مع وجود حالة احتجاز لعائلة وقد تم محاصرة الحريق والسيطرة علية وإخماده وإخلاء عدد ٨ حالات تم نقل ٤ حالات -امرأتين، وطفلين -للمستشفى لتلقي العلاج اللازم نتيجة لاختناقهم بالدخان وحالتهم الصحية مستقرة و مطمئنة ولله الحمد وهم من الجنسية المصرية.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5665 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على السلامه