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حريق شقة المستراح.. حالات الإصابة لامرأتين وطفلين مصريين

حريق شقة المستراح.. حالات الإصابة لامرأتين وطفلين مصريين
نايف السالم(صدى):

أوضحت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، تفاصيل حريق شقة حي المستراح الذي أسفر عن إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة.

وصرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني في بيان له بالقول: “ تبلغنا عند الساعه ١٤:٠٦ من ظهر هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٩/٢٥، عن حادث حريق في شقة بحي المستراح بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

وأضاف: حيث اتضح أن الحريق في صالة بشقة في الدور الرابع مع وجود حالة احتجاز لعائلة وقد تم محاصرة الحريق والسيطرة علية وإخماده وإخلاء عدد ٨ حالات تم نقل ٤ حالات -امرأتين، وطفلين -للمستشفى لتلقي العلاج اللازم نتيجة لاختناقهم بالدخان وحالتهم الصحية مستقرة و مطمئنة ولله الحمد وهم من الجنسية المصرية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5665 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على السلامه

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