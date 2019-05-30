بالتزامن مع قمم مكة 2019.. قرقاش: لا يسعني إلا التنويه بالجهد السياسي المنظم للرياض

نايف السالم(صدى):

أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، بالجهد السياسي المنظم للرياض والانضباط الذي تمارسه الإمارات، بالتزامن مع قمم مكة 2019.

وقال قرقاش في تصريح له: من منطلق أن الحكمة ضرورية في هذه الظروف الإقليمية الدقيقة لا يسعني إلا أن أنوه بالجهد السياسي المنظم للرياض والإنضباط الذي تمارسه الإمارات، هي المقاربة والتوجه الأكثر نضجا بدلا من إطلاق التصريحات المكثرة والتي تقول الشيء ونقيضه.

وقال في وقت سابق من اليوم الخميس: سلسلة القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية تؤكد أن الموقع والموقف والذي تمثله الرياض يحمل في طياته العقل والإتزان الذي نتطلع إليه في المنطقة، نستبشر خيرا حين تبادر السعودية وندعم سعيها وجهدها وتوجهها.