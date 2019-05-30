” ترامب ” في مرمى العزل: لم أرتكب جريمة ضدي

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على المساعي الدائرة حول عزله ومساءلته، عقب التحقيق الخاص بروسيا.

وأكد ” ترامب ” في تصريحات صحفية من أمام البيت الأبيض قبل رحليه إلى كولورادو، أنه لم يفعل شيئًا يستحق كل هذا الأمر، قائلًا ” لا أرى كيف.. إنها كلمة قذرة وسيئة ومقززة.. إنها تمثل انتهاكًا رئاسيًا هائلًا “.

كما أشار إلى أن النص الدستوري يتيح إمكانية اتهامب الرئيس حال ارتكابه جرائم أو جنحًا كبرى، ولكن ليس هناك جريمة أو جنحة يتم محاسبته عليها.

وأصدر المحقق الخاص روبرت مولر، بيانا أمس الأربعاء، بشأن تواطؤ روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، مؤكدا أن تقريره تعمد عدم تبرئة أو إدانة ترامب بتعطيل سير العدالة.

ويضغط الديمقراطيون على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، لإجراء تحقيق لمساءلة الرئيس ترامب وعزله، ردًا على بيان مولر.