قبل قمم مكة 2019.. المملكة والعمل العربي المشترك عبر العقود (فيديو)

نايف السالم(صدى):

منذ تأسيس جامعة الدول العربية في عام 1945م، عملت المملكة بقلب واحد لأجل العمل العربي المشترك.

ففي القمة التأسيسية 1946، أكدت المملكة بمشاركة للدول المؤسسة عروبة فلسطين، وفي قمة الإسكندرية عام 1964 حضر 14 قائدًا عربيًا وشهدت تحولًا تاريخيًا في مسيرة العمل العربي المشترك إذ اكتسبت الصفة الرسمية للقمم العربية.

وفي عام 1967، أقيمت قمة عربية في الخرطوم جددت فيها المملكة أهمية الصف العربي، فيما هدفت قمة الرياض 1976 إلى وقف الحرب الأهلية في لبنان واحترام سيادته وإعادة إعماره.

وتم إقرار مشروع الملك فهد للسلام العربي في قمة فاس 1981، فيما أدانت المملكة العدوان العراقي على الكويت في قمة القاهرة 1990.

وفي 2018، أقيمت القمة العربية في الظهران وأطلق عليها ” قمة القدس ” ، حيث دعت المملكة فيها إلى تفعيل مبادرة السلام في العالم العربي.