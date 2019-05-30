مدرب النصر يعقد جلسة مع رئيس بنفيكا.. وضربة موجعة تنتظر الهلال

ماجد محمد(صدى):

يسعى روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر، لإقناع نادي بنفيكا بالموافقة على التعاقد مع الدولي البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال.

وقالت صحيفة ” ريكورد ” البرتغالية، أن ” فيتوريا ” عقد جلسة مع رئيس بنفيكا لويس فيليبي فييرا لإقناعه بقبول عرض النصر لضم ” كاريلو “.

وأكد رئيس بنفيكا أنه سبق وأعلن أنه لن يتم بيع اللاعب بأقل من مبلغ 15 مليون يورو للتنازل عنه بشكل نهائي، وأبدت إدارة النصر استعدادها لدفع المبلغ للحصول على خدمات اللاعب البيروفي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت في الساعات الماضية أن فريق الهلال أقنع اللاعب بالاستمرار معهم وشراءه بشكل نهائي، خاصة بعدما أبدى رفضه للإنضمام إلى النصر.

يذكر أن ” كاريلو ” خاض 21 مباراة بدوري هذا الموسم، نجح خلالهم في إحراز 3 أهداف، بينما صنع 6 أهداف أخرى، وتعرض للطرد مرة واحدة خلال مشاركاته.