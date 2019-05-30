شاب يقتل شقيقته بمعاونة والده

عمان(صدى):

أقدم شاب على قتل شقيقته بمعاونة والده في العاصمة عَمّان، حيث أصدرت محكمة الجنايات الأردنية حكماً بإعدام الشاب.

وكشفت التحقيقات أن شقيقة المتهم هربت من منزل والدها بعد طلاقها، وحضرت إلى إحدى ضواحي عمّان مع طفلتها الرضيعة، واستأجرت منزلا لتعيش بمفردها.

وبحث والد الفتاة وشقيقها عنها، حتى عثرا عليها، فراقباها وتعرفا على مكان منزلها الجديد، وأثناء سيرها ومعها صبي يحمل رضيعتها، فوجئت بشقيقها يستل سكينا، ويسدد لها 30 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وتبين من التحقيقات أن والد الجاني، أعاق الطفل عن السير، حتى يتيح لابنه المجال كي ينتهي من قتل شقيقته، ثم تهجم على الصبي موجها له عدة طعنات فارق الحياة على أثرها.