مستشفى الملك عبدالعزيز ينقذ حياة معتمر سبعيني

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ ‏‎والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، من إزالة نزف ضاغط على الفص الأيسر الدماغي لمريض معتمر من جنسية عربية.

وقاد الدكتور زهير هوساوي استشاري جراحة المخ والأعصاب، العملية الجراحية التي ساهمت في تحسين حالة المعتمر صاحب الـ74 عامًا، إذ تدهورت حالته بعد حادثة سقوط من 5 أيام قبل الوصول للمملكة.

وأوضح المستشفى، أن المعتمر أثناء أدائه مناسك العمرة تعرض إلى صعوبة النطق مع ثقل في العضلات من الجهة اليمنى من الجسم، وتم إدخاله إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وعلى الفور تم إدخاله قسم الإنعاش، وبعد معاينته وإجراء الإشاعات تبين وجود كتل دموية متجلطة ضاغطة على أعصاب الحركة والدماغ وجود نزيف نشط، ليتم إجراء العملية وإزالة الكتل النزغية مع إيقاف النزيف خلال نصف ساعة فقط من دخوله الطواريء.

وأكد الدكتور زهير هوساوي، أن المريض تمكن من استعادة النطق وتحسن القوى والحركة بعد العملية بفضل الله، وسيتم استكمال إجراءات خروجه لإتمام مناسك العمرة وقيام العشر الأواخر.