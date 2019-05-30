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البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أطلق البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة لذوي الخبرة العالية من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل بالبنك بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للمُسميات.

وتضمنت الوظائف:- مسؤول رئيسي المشتريات العامة (Global Lead Procurement Officer).- مُساعد أول التدقيق الداخلي (Senior Associate Internal Audit). – أخصائي رئيسي الوثائق (Lead Policy Specialist). – أخصائي الوثائق (Policies Specialist). – مُؤمن المخاطر التجارية (Underwriter, Commercial Risks).

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