البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة لذوي الخبرة العالية من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل بالبنك بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للمُسميات.

وتضمنت الوظائف:- مسؤول رئيسي المشتريات العامة (Global Lead Procurement Officer).- مُساعد أول التدقيق الداخلي (Senior Associate Internal Audit). – أخصائي رئيسي الوثائق (Lead Policy Specialist). – أخصائي الوثائق (Policies Specialist). – مُؤمن المخاطر التجارية (Underwriter, Commercial Risks).

لمعرفة التفاصيل أضغط هنـــــــا.