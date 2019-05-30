إنهاء معاناة 4 آلاف عامل في القطاع الإنشائي لشركة كبرى بالرياض

حمود العنزي(صدى):

أعلن فريق الأزمات بمكتب العمل في الرياض، إنهاء معاناة 4157 عاملًا في القطاع الإنشائي لإحدى الشركات الكبرى.

وأكد فريق الأزمات، أنه تم توثيق حقوق العاملين وتوكيل محامٍ لهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بعد مكوثهم فترة طويلة في البحث عن حقوقهم، فمنهم من تم نقل خدماتهم لشركات أخرى ومنهم تم منحهم تأشيرات خروج نهائي وحجز تذاكر الطيران.

ومن جانبه، أشار مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالكريم عسيري، أن فريق الأزمات بذل جهدًا كبيرًا لحل أزمة هذا العدد الهائل من العمال، مؤكدًا سعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة.