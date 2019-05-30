صحافيو الوطن يزورون المنومين بمستشفى الثغر بجدة

سعيد العجل(صدى):

انطلاقا من إيمان صحافيو الوطن بأهمية المسؤولية المجتمعية قام فريق من أعضاء الملتقى بزيارة لبعض المرضى الذين يرقدون على الأسرة البيضاء في مستشفى الثغر العام بمحافظة جدة مساء أمس الأربعاء، ٢٤/٩/١٤٤٠هـ، بهدف تعزيز الانتماء وروح التكافل بين أبناء المجتمع وتحقيق دور الشراكة المجتمعية وقد مثل ملتقى صحافيو الوطن أ. شمايل المطيري وفريدة العبد الله ونوف الحربي.

وقد كان في استقبال الفريق أ. جمال العمري من إدارة العلاقات العامة ومدير الخدمة الاجتماعية عادل المحياوي والمدير المناوب يوسف الساهر ومن قسم التنويم الممرضة لندا وعدد من منسوبي المستشفى؛ وشملت الزيارة قسم النساء والولادة واختتمت بزيارة لمرضى الطوارئ، كما تم توزيع الهدايا على المرضى ومرافقيهم ومنسوبي المستشفى.

وفي ختام الزيارة قدم صحافيو الوطن شكرهم لإدارة المستشفى ومنسوبيه لحسن الاستقبال وإتاحة الفرصة لهم بهذه الزيارة.

الجدير بالذكر أن ملتقى صحافيو الوطن ومن خلال لجنة المسؤولية الاجتماعية يهتم بهذه الزيارات والمبادرات والتي تخدم المجال الخيري والتطوعي وفق رؤية المملكة 2030.