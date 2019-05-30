” طيران أديل ” تعلن عن وظيفة تقنية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة طيران أديل، باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة للجنسين من أًصحاب الخبرة؛ للعمل بالشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، أن الوظيفة متاحة لحملة درجة الدبلوم في تخصص علوم الحاسب أو تقنية المعلومات أو شهادة إدارة الأنظمة من مايكروسوفت (MCSA) أو شهادة سيسكو (CCNA)، تحت مسمى ” مهندس دعم نُظم تقنية المعلومات IT Systems Support Engineer “.

وأضافت أنه يُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة الدبلوم في تخصص علوم الحاسب أو تقنية المعلومات أو شهادة إدارة الأنظمة من مايكروسوفت (MCSA) أو شهادة سيسكو (CCNA)، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح الآن ويستمر حتى تاريخ 29/6/2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظيفة كاملة اضغط هنا .