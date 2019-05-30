بالفيديو.. الكلباني : كرسي المنصب مثل كرسي الحلاق فاجعل الناس تذكرك بالخير

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ عادل الكلباني، على أن الدنيا لاتدوم لأحد، و لاثبات في الدنيا لأي شخص، قائلًا : لو كانت الدنيا تدوم لأحد لدامت للأنبياء والمرسلين.

وقال الكلباني : نوح عليه الصلاة والسلام عاش في الدعوة فقط ألف سنة إلا 50 عام، وهو يدعو قومهم، وعاش شعيب كثيرًا ومات أيضًا، فمهما عيشت ستموت وتترك الدنيا.

وأضاف : الله سبحانه وتعالى كتب على الدنيا التغير فلا تدوم دولة ولا شخص ولا أحد يدوم فالدنيا فانية.

وتابع : كرسي المنصب مثل كرسي الحلاق دائما يتغير الشخص الي يجلس عليه، حتى يغلق الحلاق محله، لأن الدنيا لم تخلق لتدوم أنت في منصبك، ففي يوم تكون كبير ويوم صغير.

واختتم قائلًا : فإذا وليت عملاً فاتقنه وكن أمينًا في أدائه، وإذا رحلت من منصبك فاجعل الناس تذكرك بالخير.

الكلباني : كرسي المنصب مثل كرسي الحلاق دائما يتغير الشخص الي يجلس عليه#مع_الكلباني#رمضان_عندنا pic.twitter.com/5IYWz01aOg — SBC channel (@SBC_Channel) May 30, 2019